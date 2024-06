Fonte : fanpage di 3 giu 2024

Maria Nugara, 54 anni, e il figlio, Giuseppe Morreale, 29 anni, entrambi di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, sono stati trovati morti nella loro casa ad Ugley, in Inghilterra, a poco più di un'ora da Londra: per il delitto è stato fermato un loro compaesano, Calogero Ricotta, che secondo i media inglesi sarebbe il compagno della donna.

Madre e figlio siciliani uccisi in Inghilterra | fermato il compagno della donna è un loro compaesano