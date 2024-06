Fonte : caffeinamagazine di 3 giu 2024

Anche lui è in gamba” Ieri si è chiusa la stagione di Domenica In, Mara Venier ha saluto tutti e non ha nascosto un pizzico di commozione Per lei ci sarà un ruolo al cinema nel nuovo film di Ferzan Ozpeteck, e almeno ancora un anno a Domenica In.

Lui dopo di me Domenica In Mara Venier prepara il passaggio del testimone