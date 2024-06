Fonte : sportface di 3 giu 2024

7?- L’arbitro regala un giro in lunetta a Notae, 2/2, 49-51 7?- Sergio sul rimbalzo allunga ma Noate risponde da tre, 47-51 6?- Lunetta per Horton, 1/2 per lui, 44-49 6?- Tripla di Taflaj, 43-49 5?- Ancora nessun punto in questi 2 minuti.

LIVE – Trapani-Fortitudo Bologna 67-65 | gara-2 finale playoff Serie A2 2023 2024 basket DIRETTA