LIVE – Paolini-Avanesyan 4-6 6-0 1-1 ottavi di finale Roland Garros 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per glididel(terra battuta). La toscana è reduce dalla vittoria in tre set ai danni della canadese Bianca Andreescu, campionessa degli US Open nel 2019. Adesso la collisione con la top settanta russa, che al terzo turno ha stupito tutti sbarrando la strada alla cinese Qinwen Zheng, numero otto della classifica mondiale e finalista in carica degli Australian Open. Tra le due giocatrici si tratta del primo precedente in carriera, conche partirà largamente favorita secondo le quote dei bookmakers. Attenzione, però, al tennis atipico della ventunenne sovietica, che ha proprio nel rosso la sua superficie preferita e già da qualche anno si sta affermando prepotentemente ad altilli.