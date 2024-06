Fonte : oasport di 3 giu 2024

Dopo l’ottima risposta di dritto in cross 15-0 Servizoo, dritto e smash! 3-3 Scambio lungo e intensoDA NON CREDEREOccasione per rifiatare per il serbo che fortunatamente è illeso.

LIVE Djokovic-Cerundolo 6-1 5-7 3-6 7-5 4-3 Roland Garros 2024 in DIRETTA | avanti il serbo senza break nel 5° set clima sempre più epico sullo Chatrier