Liste d’attesa sanità il decretino di Meloni stanzia 300 milioni Le Regioni | Chiamati a cose fatte ma senza testi da valutare

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il decreto legge sullesanitarie martedì 4 giugno si farà ma sarà unsoldi veri. Il resto si farà con i tempi lunghi di un disegno di legge che passerà per l’ordinario iter parlamentare. Per il momento solo misure organizzative – per quanto utili ad avere almeno un monitoraggio credibile dei ritardi del Servizio sanitario nazionale – o simboliche, come le visite e gli esami al sabato e alla domenica nelle strutture pubbliche. Insomma, un tentativo di salvare la faccia in extremis per il ministro della Salute Orazio Schillaci e per la presidente del Consiglio Giorgiache sul tema è intervenuta personalmente ma insieme a Schillaci è andata a sbattere contro il muro del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – che ha dato la disponibilità per appena 300di euro, quando ce ne vorrebbero dal doppio al quadruplo – e della Lega, poco favorevole a contribuire a un’operazione elettorale a tutto vantaggio di Fratelli d’Italia.