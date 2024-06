Fonte : panorama di 3 giu 2024

Così ecco che il Presidente viene portato in palmo di mano: che i parli di riforma del premierato, che si legga un post social di Borghi, che qualcuno provi anche solo a dire qualcosa di non meraviglioso nel confronti del bi-presidente parte la crociata in difesa del Colle.

L' incredibile reattività della sinistra a difendere Mattarella