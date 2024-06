Fonte : ilnotiziario di 3 giu 2024

Secondo le prime ricostruzioni, era in corso una festa di fine anno scolasticoIncidente a Limbiate, atterra l’elicottero in piazza AlIncidente stradale con l’intervento dell’elicottero, questa sera a Limbiate, dove un ragazzino di 12 anni in bicicletta è stato investito da un’auto.

Limbiate elicottero in piazza per un ragazzino in bici investito da auto