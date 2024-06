Lecco camion cisterna con 4mila litri di GPL si ribalta in un incidente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) I vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di, precisamente nella frazione Laorca, sulla SP 62, per unche ha coinvolto ilmento di unacontenente circa 4000di GPL. Il conducente del mezzo pesante ha perso il controllo del veicolo, causando il suomento sulla sede stradale. Al momento, non si sono registrate perdite di prodotto, tuttavia, per precauzione, l'area è stata interdetta. Sono stati inviati sul posto gli specialisti N.B.C.R. del nucleo regionale (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Le operazioni di soccorso e recupero si svolgeranno in due fasi. Nella prima fase, verrà effettuato il travaso del GPL in un'altra, al fine di garantire la sicurezza dell'area circostante. Successivamente, si procederà con le operazioni di recupero dell'automezzo incidentato.