Le previsioni meteo per la giornata del 4 giugno 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma Tempo asciutto nel corso dellacon cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra +12°C e +28°C. Lazio Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Un po’ di instabilità al pomeriggio sui rilievi con isolate piogge o acquazzoni, sereno o poco nuvoloso altrove. Tempo asciutto ovunque dalla serata. NAZIONALE AL NORD Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, isolati piovaschi tra Piemonte e Veneto. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi su tutti i settori. In serata e in nottata residue precipitazioni sui settori alpini e prealpini, poco nuvoloso altrove. AL CENTRO Al mattino cieli del tutto soleggiati.