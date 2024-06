L' attacco della Lega a Mattarella imbarazza il governo gli alleati di smarcano ma Meloni tace

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sergionel mirino, che prima attacca e poi smentisce ma non del tutto. A servire la polemica è Claudio Borghi, parlamentare del Carroccio noto per le sue posizioni anti euro (su X ha come immagine di copertina le vecchie diecimila lire). Sceglie il 2 giugno, Festa