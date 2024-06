Lancia una gattina dall' auto in corsa | salvata da due automobilisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Cesenatico (Cesena), 3 giugno 2024 – Unmobilista hatouna. È accaduto questa mattina a Cesenatico, in via Litorale Marina nella frazione di Villamarina, dove una persona evidentemente squilibrata e priva di cuore, si è disfatta di una bestiola di poche settimane di vita,ndola dal finestrino in strada. A denunciare l’accaduto è Andrea Arfilli, un cittadino che gestisce degli appartamenti estivi per i turisti, il quale ha assistito sgomento alla tragica scena e, assieme ad una ragazza che era alla guida dell’che lo precedeva, ha immediatamente soccorso la bestiola e cercato di fissare nella mente il tipo dimobile guidata dal bruto. Contestualmente Arfilli, dopo essersi accorto che sul luogo del fattaccio sono presenti le telecamere di sicurezza installate dal Comune, ha immediatamente contattato la Polizia locale per denunciare l’accaduto e tentare di identificare la persona crudele, che sarà denunciata penalmente per il reato di maltrattamenti di animali.