Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Perugia, 3 giugno 2026 - A dare l'allarme è stato un residente, svegliato nel cuore della notte dal rumore di una spaccata. E' successo in una Bastia Umbria dove ilè stato scoperto dai carabinieri tra gli scaffali a rubare superalcolici. L'uomo, 35 anni, polacco, con precedenti di polizia è statoin flagranza di furto aggravato nella notte tra venerdì e sabato. A permettere alle forze dell’ordine di intervenire tempestivamente è stata la chiamata al 112 di un residente. Quando le forze dell'ordine sono arrivate davanti al, il malvivente era ancora all’interno intento a rastrellare bottiglie di. Una volta preso è stato quindi portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza prima di comparire davanti al giudice per il direttissimo: l’arresto è stato convalidato, ma il 35enne è stato rimesso in libertà con l’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.