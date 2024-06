La storia di Nia alunna da record | 700 libri presi in prestito dalla biblioteca scolastica a Gorizia

Fonte : orizzontescuola di 3 giu 2024

Nia, una studentessa di soli 15 anni, è stata premiata come "Lettrice dell'Anno" per aver preso in prestito ben 700 libri dalla biblioteca della sua scuola nell'arco di un anno scolastico.

