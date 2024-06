Fonte : tpi di 3 giu 2024

Claudia Sheinbaum assumerà un mandato di sei anni che inizierà il primo ottobre La nuova presidente ha 61 anni, è laureata in Fisica e in Ingegneria energetica e in passato ha fatto parte dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc) delle Nazioni Unite, il principale organismo scientifico internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici.

La sinistra vince le elezioni in Messico | per la prima volta la presidente è una donna Claudia Sheinbaum