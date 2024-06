Fonte : ilrestodelcarlino di 3 giu 2024

Ribalta il discorso il deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Vinci: "In merito al corteo dei trattori, organizzata a Coviolo da studenti ed ex alunni dell’istituto “Zanelli”, la sinistra di Reggio Emilia sta rasentando il ridicolo pur d’imbracciare l’arma del vittimismo – attacca come sempre senza tregua il meloniano – E’ ora di smetterla di ricondurre tutto al fascism.

La guerra dei manifesti strappati Stavolta tocca al centrodestra