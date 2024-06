La Commissione Ue aggiorna gli orientamenti sul Pnrr

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Laeuropea ha adottato oggi degliti sui piani di ripresa e resilienza con nuove misure pratiche relative all'attuazione del dispositivo. Lo annuncia in una nota. L'iniziativa segue le conclusioni del Consiglio europeo di aprile e mira a individuare mezzi concreti per migliorare l'attuazione. Nel dettaglio ci saranno riduzioni mirate degli oneri amministrativi pur mantenendo un elevato livello di ambizione e trasparenza del, spiega l'esecutivo comunitario in una nota. Gli Stati membri possono ad esempio richiedere la modifica di una tappa o di un obiettivo se individuano una soluzione di attuazione alternativa e più semplice. Le linee guida promuoveranno inoltre le sinergie tra il Recovery e altri fondi Ue, evitando il doppio finanziamento, come richiesto dal Parlamento europeo e dalle parti interessate.