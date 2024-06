La Cassazione | Non serve più l’alcoltest per provare l’ubriachezza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Le testimonianze degli agenti, ma anche l’odore di alcol o l’incapacità di autocontrollo potrebbero essere sufficienti per constatare lo stato di ebbrezza al volante di un automobilista. A stabilirlo è lain una sentenza in cui spiega che bastano elementi ‘obiettivi e sintomatici’ perlo stato di alterazione alcolica. Non servirebbe, dunque, l’utilizzo delper stabilire che il tasso alcolemico superi la soglia limite di 1.5. Respingendo il ricorso di un automobilista di Brescia, laspiega che “poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’articolo 186 del Codice della strada (ossia la guida in stato ebbrezza ndr) e qualora vengano oltrepassate le soglie superiori la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione”.