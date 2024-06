Fonte : ilfattoquotidiano di 3 giu 2024

Forse il momento è arrivato e sarà un momento importante per la monarchia che festeggia il suo re, anch’egli malato e che per la prima volta non potrà sfilare sul lungo viale che parte da Buckingham Palace in sella al suo cavallo, ma dovrà limitarsi a salutare la folla seduto nella sua carrozza, Ascot Landau.

Kate Middleton potrebbe affacciarsi dal balcone di Buckingham Palace durante i festeggiamenti per il compleanno di Re Carlo