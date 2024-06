Jesolo si traveste da Gesù per festeggiare l’addio al celibato | multa da 200 euro per il futuro sposo

Fonte : fanpage di 3 giu 2024

A Jesolo un futuro sposo si è travestito da Gesù per celebrare l'addio al celibato e ha messo in scena, con tanto di croce di legno sulle spalle, un'assurda Via Crucis.

