Italia-Norvegia calcio femminile | programma orari tv streaming

(Di lunedì 3 giugno 2024) C’è soltanto un risultato: la vittoria. Dopo il pareggio a reti bianche di Oslo, la Nazionalena diè pronta a sfidare nuovamente la, stavolta tra le mura amiche, per il quarto turno valido per le qualificazioni ai Campionati Europei 2025. La disputa andrà in scena domani, martedì 4 giugno, allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara (d’inizio ore 18:15). Nonostante sia stato importante fermare le nordiche in occasione del match d’andata, in quello di ritorno le ragazze seguite di Andrea Soncin dovranno riuscire a perforare il muro difensivo delle avversarie, andando a caccia di una vittoria che sarebbe comodissima in ottica classifica. La scorsa settimana infatti nell’altra partita del raggruppamento 1 i Paesi Bassi hanno sconfitto la Finlandia per 1-0, volando così al comando del girone con 6 punti.