Fonte : isaechia di 3 giu 2024

Le parole del giornalista: Per me il vincitore è Edoardo Franco, perché ha dimostrato di essere un grande stratega come è giusto che siaÈ buffoChi ha scelto di fare un passo indietro per me è uno sconfitto.

Isola 18 Sonia Bruganelli e Dario Maltese fanno un inaspettato pronostico | Ecco chi potrebbe vincere!