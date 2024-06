Infortunio Scalvini niente EURO 2024 per il difensore dell’Atalanta Ecco L’ESITO DEGLI ESAMI

Fonte : calcionews24 di 3 giu 2024

Niente Europei per il giocatore nerazzurro Brutte notizie in casa Atalanta e per la Nazionale di SpallettiGiorgio Scalvini non ci sarà per gli Europei visto l’esito degli esami dopo l’infortunio riscontrato contro la Fiorentinw Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato la rottura del legamento crociato.

