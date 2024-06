Incredibile Niang salva l’Empoli e si ritira… poi cambia tutto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) “Dopo molte riflessioni concludo la mia carriera calcistica“. Una frase improvvisa pubblicata in una storia Instagram su sfondo nero: Mbayeannuncia il ritiro. “Domani spiegherò in conferenza la mia decisione“, aggiunge il calciatore che grazie ai suoi 6 gol e 1 assist in 14 partite ha contribuito in maniera importante alla salvezza del. Ma… è uno scherzo.resta al: era uno scherzo di un amiconon ha annunciato davvero il ritiro, o meglio, non è stato lui a pubblicare quel messaggio. Il calciatore senegalese ha spiegato che la storia Instagram è frutto di uno scherzo di un amico presente in vacanza con lui che, impossessatosi del suo telefono, ha deciso di fare uno scherzo a tutti i follower e ai tifosi del calciatore.