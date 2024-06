Fonte : liberoquotidiano di 3 giu 2024

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'Areu 118, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordineIl 56enne è stato soccorso e trasferito in elisoccorso, in codice rosso, all'ospedale San Gerardo di Monza; la donna di 48 anni è stata trasferita in codice giallo all'ospedale San Donato di Milano e la 31enne in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano.

Incidenti | tampona un' auto e viene sbalzato fuori da abitacolo in A50 Milano grave 56enne