Incidente stradale | 4 feriti a Montevarchi Un ferito portato in ospedale con l’elisoccorso

(Di lunedì 3 giugno 2024)(Arezzo), 3 giugno 2024 – Bruttoavvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 2 giugno, a(Arezzo). Intorno alle 18.30 sono stati allertati soccorsi del 118 per lo scontro fra tre auto sulla strada regionale 69. Nell’è stato coinvolto un uomo di 65 anni trasconall’di Siena in codice 3, una donna di 64 anni trasportata al pronto soccorso dell’La Gruccia insieme ad altri due, tutti in codice 2. Sul posto sono intervenuti Pegaso 1, Automedica Valdarno, le Misericordie di San Giovanni, Valdambra e Terranuova, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Una domenica tragica sulle strade quella di ieri. Due sono stati gli incidenti mortali: a Rosignano al casello autodell’A12 dove hanno perso la vita tre persone, e a Scansano, dove due giovani motociclisti hanno perso la vita a Scansano.