Incidente in A1 camion carico di barattoli di pomodoro si ribalta e finisce fuori strada

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Montepulciano (Siena), 3 giugno 2024 – Undidisi èto finendo parzialmente. È successo intorno alle ore 19:40 in autoA1 al km 396+600 in direzione nord, all’altezza del comune di Montepulciano. Il conducente del tir è stato preso indai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza l’area dove è avvenuto l'e il mezzo pesante. La carreggiata nord è stata temporaneamente chiusa, con il traffico deviato in corsia sud a doppio senso di marcia. .