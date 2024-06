Incentivi auto green ripartono ma l’Italia va in retromarcia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 3 giugno 2024) A inizio anno la vendita dielettriche in Italia ha segnato -10,8% Oggigliper leelettriche in Italia. Tra rottamazione e Isee basso si potrà accedere a vari, fino a un massimo di 13.750 euro, per acquistare veicoli con un prezzo non superiore ai 35.000 euro iva esclusa. Le .