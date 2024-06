Incendio indomabile in California | bruciati ettari di terreno | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 3 giugno 2024) I vigili del fuoco dellasono al lavoro da due giorni per spegnere undivampato sabato pomeriggio a est di San Francisco. Le fiamme hanno bruciato migliaia didi, una casa è stata rasa al suolo e migliaia di residenti sono stati costretti ad abbandonare la zona vicino alla città di Tracy. Il "Corral Fire", come è stato soprannominato il rogo, si è sviluppato sulle colline erbose gestite dal Lawrence Livermore National Laboratory, uno dei centri chiave del Paese per la scienza e la tecnologia delle armi nucleari e risulta contenuto solo al 30%. La siccità, i venti e le elevate temperature stanno complicando il lavoro dei vigili del fuoco. Le cause sono in corso di accertamento. .