Il sindaco di Genova Marco Bucci operato d’urgenza | Intervento riuscito

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ildi, è stato ricoverato e. Come si legge in una nota dell’ospedale Galliera “l’ha avuto esito positivo. Il paziente – termina la nota – resterà ricoverato circa 5 giorni e successivamente verrà sottoposto alle terapie del caso”. La nota, “su specifica richiesta” di, precisa che il primo cittadino è stato oggi “sottoposto achirurgico dall’équipe di Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva per una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea”. Secondo quanto precisatouscirà dall’ospedale tra circa 5 giorni. “Esprimiamo al nostroe alla sua famiglia i sentimenti più affettuosi di vicinanza e i più sentiti auguri per una pronta guarigione. La giunta assicura alla città il massimo impegno da parte di tutti nel portare avanti, senza alcuna esitazione e con ancora maggiore determinazione, gli obiettivi del mandato politico affidato dagli elettori in attesa di poter riabbracciare presto– dice il vicediPiciocchi, a nome della giunta comunale e dell’intera amministrazione civica – Caroti aspettiamo con la consueta carica e più determinato che mai per continuare a lavorare insieme per fare sempre più grande la nostra”.