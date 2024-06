Il salvataggio di una bambina Tre ore di ricerche disperate ritrovata vicino a un torrente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) FIRENZE Tre ore abbondanti difrenetiche, ma con il lieto fine. Una bimba di dieci anni, malata di autismo, ospite di un noto centro terapeutico di Rignano sull’Arno, si era infatti allontanato dalla struttura che la sta curando. E’ statain un battibaleno grazie alla perfetta macchina dei soccorsi che si è immediatamente messa in moto. I vigili del fuoco, i carabinieri, i volontari. Tutti attivati alle 13.30 di ieri, quando la prefettura, dopo le segnalazioni provenienti dal territorio, ha messo in piedi il coordinamento delle. Il centro sanitario da cui si è allontanata la bimba sorge in località Torri, in una zona abbastanza isolata,a fiumi, torrenti, specchi d’acqua, una vasta area boschiva che non ha facilitato le operazioni.