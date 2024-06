Il piano che lascia Hamas al suo posto e che Sinwar può rifiutare

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tel Aviv, dalla nostra inviata. Non c’è scelta senza costi in Israele, non c’è decisione senza il dilemma: prima gli ostaggi o prima la sicurezza del paese? Tutto va al di... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.