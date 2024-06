Il nuovo allenatore incontra la stampa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) È il giorno di Emanuele Troise. Ildell’Arezzo verrà presentato allae alla città questa mattina alle ore 11 nella saladello stadio Comunale. Il direttore Nello Cutolo ha puntato sul 45enne napoletano per il dopo Indiani. Nell’ultima stagione, il tecnico è subentrato sulla panchina del Rimini all’ottava giornata guidando i biancorossi dall’ultimo al decimo posto, valido per l’accesso ai playoff, dove ha superato il primo turno sconfiggendo il Gubbio fuori casa prima di essere eliminato dal Perugia, sempre in trasferta, pur senza perdere (0-0). Nelle due stagioni precedenti aveva guidato la Cavese in serie D vedendosi sfuggire in entrambi i casi, al fotofinish, la vittoria del proprio girone. A Mantova nel 2020/21 aveva ottenuto un decimo posto nel girone B di serie C.