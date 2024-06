Fonte : terzotemponapoli di 3 giu 2024

Conte lavora in modo maniacale sul campo, non lascia nulla al caso, esattamente come fanno i capi carismatici e lui lo èLui è un vero capitano, e credo che Conte non vorrà lasciarlo partire e ne farà uno dei perni del suo Napoli”.

Il Napoli Conte Di Lorenzo | parla Specchia