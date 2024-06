Fonte : ilfattoquotidiano di 3 giu 2024

Sheinbaum, “figlia del ’68” come lei stessa si definisce in un documentario dove racconta la sua storia in prima persona, punta ad essere all’altezza del risultato del 6 luglio 2018, quando Lopez Obrador ottenne una netta vittoria col 53,19% delle preferenze e il 63,42% della partecipazione cittadina.

Il Messico avrà per la prima volta una presidente donna | la candidata progressista Sheinbaum erede di Obrador verso la vittoria