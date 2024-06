Il manubrio si spezza Cicloamatore cade e si ferisce

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Un ferito con diversi traumi ma che avrebbe potuto riportare conseguenze ancora più gravi. E’ il bilancio di un insolito incidente verificatosi nel centro di Altopascio, praticamente di fronte all’edicola Regoli. Un gruppetto di cicloamatori stava procedendo in prossimità della rotonda. All’improvviso uno di loro, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto rovinosamente a causa deldella bicicletta che si è come troncato di netto, facendo ovviamente perdere l’equilibrio ad un signore di 70 anni della zona che nell’impatto al suolo ha sbattuto pesantemente la testa. Un guasto anomalo, che si verifica molto di raro. Ha ceduto la parte meccanica e l’anziano si è ritrovato a terra. Non sarebbero coinvolti veicoli. Gli altri ciclisti si sono fermati per verificare le condizioni del loro compagno e lanciare l’allarme.