IL FIRMACOPIE DEL DISCO

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dai riflettori di Sanremo fino alle Due Torri. Anzi, a Casalecchio di Reno. Angelina Mango (foto in alto), vincitrice dell’ultimo Festival con il brano-tormentone ‘La noia’, dopo la partecipazione all’Eurovision Song Contest, arriva oggi pomeriggio alle 17 al centro commerciale Gran Reno. Sorrisi, abbracci, entusiasmo, ma soprattutto ildel suo ultimo: ‘Pokè Melodrama’ (acquistabile allo store Feltrinelli). L’appuntamento è al palco Food Court, dove sono attesi tantissimi fan. E proprio per mantenere tranquilla la situazione in termini di sicurezza, sono previste alcune regole: per partecipare alè necessario aver scaricato l’app ‘IO&GRANRENO’ ed esibire la tessera digitale (contenuta nella sezione dell’app ‘Il mio account’) per poter ritirare il pass d’accesso; i pass saranno disponibili il giorno stesso dell’evento presso il Box Info (al piano terra); portare con sé il cd/album, perché senza non si può accedere (è possibile acquistare il supporto presso la Libreria La Feltrinelli al Gran Reno); non è consentito effettuare foto con il proprio cellulare, effettuare selfie con l’artista, richiedere autografi su supporti diversi da quelli previsti; le foto verranno caricate sulla pagina Facebook del Gran Reno; le persone diversamente abili avranno diritto di precedenza per accesso alcon un solo accompagnatore e con il nuovo cd originale non autografato; i minori di 16 anni dovranno essere accompagnati da un adulto (quest’ultimo non potrà salire sul palco per la foto se non è in possesso del cd).