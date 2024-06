Fonte : vanityfair di 3 giu 2024

E sottolinea l'importanza di preservare al meglio il corpo, qui e oraCrioconservare il corpo dopo il decesso per poter «tornare in vita» in un futuro che avrà sconfitto malattie e morte.

I limiti dell' ibernazione del corpo umano spiegati dallo scienziato Ennio Tasciotti | Ci sono tre domande cruciali senza risposta