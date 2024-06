I 25 anni di Chico Forti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Si è parlato (e straparlato) in queste settimane di Enrico, l'italiano condannato nel 2000 all'ergastolo negli Stati Uniti per un delitto compiuto nel 1998 a Miami e che lui giura e spergiura di non aver commesso. Inciso personale: seguo questa vicenda da quasi 20e la tesi accusatoria, con relativa sentenza, fa acqua da tutte le parti. Ma ora non è neanche questo il punto. Il punto è il seguente: dopo che l'Italia è riuscita a estradare(che resta comunque in carcere, a Verona) si è scatenata una bagarre politica perché la premier Giorgia Meloni lo ha atteso all'aeroporto. Ha fatto bene? Ha fatto male? Lascio il giudizio a ognuno di voi. Il problema è un altro.ha già trascorso 24e quasi 8 mesi della sua vita in carcere, fra l'altro in un carcere di massima sicurezza, a Miami.