Huachipato-Gremio RS Copa Libertadores 05-06-2024 ore 02 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il clamoroso 4-3 con il quale i cileni dell’hanno vinto in rimonta ed eliminato l’Estudiantes La Plata in trasferta, posizionano gli uomini di Francisco Troncoso al secondo posto del Gruppo G e con in mano il proprio destino. In caso di successo infatti, i Siderurgicos chiuderebbero al primo posto il girone, superando anche il InfoBetting: Scommesse Sportive e