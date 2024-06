Hockey prato | l’Italia cade contro la Corea del Sud nel primo impegno di Nations Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) Comincia in salita il percorso della Nazionale italiana femminile disu, impegnata questa settimana in quel di Terrassa (Spagna) per laCup 2024, rassegna che mette in palio un posto per la prossima edizione dell’Pro League. Nella prima sfida in programma infatti le ragazze di Andres Mondo hanno dovuto cedere il passo alladel Sud per 2-1. Positivo l’impatto iniziale per le azzurre che, da fanalino di coda del ranking, hanno fronteggiato a viso aperto le asiatiche (numero 12). Dopo unquarto terminato a reti bianche, è infatti proprioa mettere il muso davanti, trovando la rete dell’1-0 al minuto 27? sugli sviluppi di un penalty corner trasformato da Federica Carta. Non dura però troppo la gioia tricolore: nelle prime battute del terzo quarto, precisamente al trentatreesimo giro di orologio complessivo, le asiatiche ripristinano gli equilibri, pareggiando i conti con un altro penalty concretizzato da Sujin An.