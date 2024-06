Highlights e gol Benevento-Carrarese 2-2 playoff Serie C 2023 2024 VIDEO

Fonte : sportface di 3 giu 2024

La Carrarese pareggia 2-2 in casa del Benevento nella semifinale dei Playoff di Serie C 2023/2024 e ottiene una storica qualificazione in finaleDecisivo Finotto con un gol all’andata e uno al ritorno.

