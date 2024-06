Guerra ultime notizie Egitto Hamas ha accettato la proposta degli Usa Pressing Usa su Netanyahu perché accetti tregua

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di lunedì 3 giugno 2024) La candidata progressista Claudia Sheinbaum si avvia a diventare la prima donna presidente del Messico, secondo i primi risultati delle elezioni che la danno in netto vantaggio. Inizia oggi negli Usa il processo contro Hunter Biden: il figlio del presidente americano è accusato di possesso illegale di armi. Israele si dice pronto a un accordo per riavere gli ostaggi, ma con lasolo dopo la distruzione di. Zelensky accusa la Cina di aiutare la Russia a cercare di far fallire il vertice di pace del 15-16 giugno in Svizzera.