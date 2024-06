Fonte : oasport di 3 giu 2024

“Per me la cosa più importante è avere continuità e vincere partite consecutive contro grandi giocatori E in vista della prossima sfida contro Jannik: “In questo momento è il giocatore più forte del mondo, è un onore affrontarlo, sono queste le partite che ti danno qualcosa in più“, ha sottolineato il bulgaro.

Grigor Dimitrov si prepara alla sfida contro Sinner | Affronto il giocatore più forte del mondo