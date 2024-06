Gravina | La Serie C VALORIZZA i vivai condividiamo QUESTO progetto…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Le parole di Gabriele, presidente della FIGC, sullo sviluppo del campionato diC. Tutti i dettagli in merito Gabrieleha parlato a margine dell’evento La notte della C per il campionato diC. PAROLE – «Ringrazio Marani, Zola e tutto il Direttivo per farci vivere insiemestraordinario parterre. La C è un ponte importante .