Grande successo ed emozioni per La Penna d’Oca del Campidoglio

Fonte : romadailynews di 3 giu 2024

Tanti premiati in Campidoglio per l’impegno eco e pet friendly Un trionfo di studenti ed un emozionante colpo d’occhio ha colorato di sorrisi la Protomoteca in Campidoglio in occasione della seconda edizione del premio ”La Penna d’Oca del Campidoglio”, riconoscimento eco e pet friendly dedicato a chi fa la differenza nella vita quotidiana nel rispetto degli animali e della biodiversità.

