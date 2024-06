Gonna denim | perché adesso va così per le lunghe

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 3 giugno 2024) È il momento di lasciare la mini nell'armadio. Questa Primavera/Estate laè in versione maxi. Nata negli anni '70 per riciclare vecchi tessuti, capace di evolversi e passare indenne attraverso le maree culturali, è oggi ultra contemporanea. Millennial e Gen Z la sfoggiano sui social, ma per boomer e Gen X è un tuffo amarcord.