Giuliano Peparini | Ho aperto la mia scuola ma non sfido Amici Lasciai l’Italia a 16 anni mi sentivo respinto

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 3 giugno 2024)si racconta in un'intervista a Fanpage. La fuga in America, poi la notorietà in Francia e il ritorno in Italia: "Maria De Filippi è stata generosa con me”. Oggi fa spettacoli in tutto il mondo e lancia la sua accademia: "Non è concorrenza ad, al massimo è una preparazione per il talent Tv”. Infine torna sulle molestie subite da giovane: "Allora sembrava tutto normale". .