Fonte : ildenaro di 3 giu 2024

L’insegna ha sede nel cuore di Milano, in Via Flavio Baracchini n 2 Giulia Muraro, laureata all’Università degli Studi di Trento entra a far parte del dipartimento di Diritto penale dello Studio guidato dai soci fondatori Andrea Orabona e Giovanni Tucci, coadiuvati dagli avvocati Alessandra Capalbo e Giulia Piva.

Giulia Muraro entra in Nomosophy lo studio specializzato in diritto penale d’impresa