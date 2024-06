Fonte : sbircialanotizia di 3 giu 2024

Utilizzarla per la mobilità attiva, ovvero per recarsi al lavoro o a scuola o nei propri spostamenti abituali e in alternativa all'uso di I dati dell'Iss: "Abitudine più frequente fra gli uomini, fra le persone senza difficoltà economiche e con alto livello di istruzione e tra gli stranieri" Oggi è la Giornata mondiale della bicicletta.

Giornata mondiale bicicletta 11% italiani la usa | pedalare allunga la vita